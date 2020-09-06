عربية البرلمان: افتتاح صربيا وكوسوفو سفارتيهما بالقدس المحتلة إجراء باطل ومرفوض

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة الخطوة التي تم الإعلان بافتتاح كل من كوسوفو وصربیا سفارتين لھما في مدینة القدس المحتلة.





وقال "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم إن هذا الإجراء باطل ومرفوض باطل لأنه مخالف لقرارات الشرعیة الدولیة وللقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تحظر على الدول نقل سفاراتھا لمدینة القدس كونھا تحت الاحتلال منذ عام 1967 وبخاصة القرار 478 لعام 1980 الذي یحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسیة في القدس ویرفض أي إجراءات من شأنھا تغییر الوضعیة القانونیة للمدینة ، مطالبا من المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة بعد الاعتراف بمثل هذه الإجراءات غير القانونية.



