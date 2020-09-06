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برلمان

عربية البرلمان: افتتاح صربيا وكوسوفو سفارتيهما بالقدس المحتلة إجراء باطل ومرفوض

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:28 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد اباظة وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان
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فريدة محمد
أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة الخطوة التي تم الإعلان بافتتاح كل من كوسوفو وصربیا سفارتين لھما في مدینة القدس المحتلة.

وقال "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم إن هذا الإجراء باطل ومرفوض باطل لأنه مخالف لقرارات الشرعیة الدولیة وللقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تحظر على الدول نقل سفاراتھا لمدینة القدس كونھا تحت الاحتلال منذ عام 1967 وبخاصة القرار 478 لعام 1980 الذي یحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسیة في القدس ویرفض أي إجراءات من شأنھا تغییر الوضعیة القانونیة للمدینة ، مطالبا من المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة بعد الاعتراف بمثل هذه الإجراءات غير القانونية.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة ان العالم كله اصبح على وعى وإدراك كاملين بان القدس ھي أحد موضوعات التفاوض الذي یرغب المجتمع الدولي في تحقیقه بین الجانبین الفلسطیني والاسرائيلي ویتعنت فیها الأخیر وأن مساعي بعض الدول مثل تلك الدولتین بتجاھل القرارات الدولیة واستباق نتائج التفاوض تمثل عملًا خاطئًا وغیر قانوني ویعرقل بشدة فرص التوصل إلى سلام حقیقي قائم على حل الدولتین علي أساس خطوط 4 يونيو 1967 وله اثاره السلبية والوخيمة على مسيرة السلام بين الفلسطينيين والاسرائيلين.
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