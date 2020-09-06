بـ800 مليون ريال.. السعودية تفتتح إلكترونيا مشروعات للنقل

افتتح الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر، إلكترونيًا، طريق الأمير فيصل بن مشعل ببريدة، والتقاطع العلوي لطريق الملك فهد مع طريق الإمام تركي بن عبدالله ببريدة ، وتقاطع طريق الدرعية بمحافظة عنيزة، وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الرس / دخنة بمحافظة الرس، التي تأتي ضمن مشاريع وزارة النقل بمنطقة القصيم ، بقيمة تجاوزت 800 مليون ريال.





وبدأ الحفل بكلمة لوزير النقل تحدث من خلالها عن مراحل تنفيذ المشاريع في منطقة القصيم التي تجاوزت قيمتها 800 مليون ريال ، مشيرًا إلى أن قطاع الطرق والنقل يحظى كغيره من قطاعات الدولة باهتمام وعناية القيادة الرشيدة وأن وزارة النقل نفذت هذه المشاريع من الطرق وما زالت تنفذ العديد من المشروعات التنموية بالمنطقة ومحافظاتها لتنمية وتطوير منطقة القصيم، مقدمًا شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته لتحقيق هذه الإنجازات وجعل هذه المشروعات واقعًا ملموسًا يستفيد منه المواطن والمقيم.





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إثر ذلك شاهد عرضًا مرئيًا لمشاريع وزارة النقل التي تم إنجازها في منطقة القصيم ، ومراحل تنفيذها وحتى افتتاحها هذا اليوم، وعقب ذلك افتتح \مشاريع النقل إلكترونيًا إيذانًا بافتتاح المشاريع وهي طريق الأمير فيصل بن مشعل ببريدة بطول 12 كم ، والتقاطع العلوي لطريق الملك فهد مع طريق الإمام تركي بن عبدالله ببريدة ، وتقاطع طريق الدرعية بمحافظة عنيزة ، وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الرس / دخنة بمحافظة الرس.





ونوّه أمير منطقة القصيم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهدهمن دعم واهتمام لتنفيذ المشروعات التنموية في كافة المجالات خاصة قطاع النقل ، مشيرًا إلى أن ترابط الطرق هي عصب الاقتصاد، ولينعم بها المواطن والمقيم في مختلف مناطق المملكة ، مثمنًا جهود وزارة النقل بقيادة الوزير المهندس صالح الجاسر وكافة الوكلاء ومنسوبي الوزارة في تنفيذها العديد من مشروعات شبكة الطرق بمنطقة القصيم وفق مواصفات هندسية مطابقة لشروط السلامة المرورية مقدمًا شكره للمسؤولين في فرع وزارة النقل بالقصيم والمقاولين وجميع من عمل من استشاريين ومهندسين وأهالي المنطقة لخدمة هذه المشاريع التنموية من الطرق الهامة في منطقة القصيم.