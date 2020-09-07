الحرب تندلع بين تركيا واليونان.. أردوغان يحلم بالخلافة ويرتكب استفزازات قاتلة.. تركيا المعزولة تدرك أن الضغط يتزايد.. وبروكسل تلوح بعقوبات وأنقرة تتجاهل

- السياسة الخارجية العدوانية والاستفزازية دليل على أن تركيا تسعى لتحقيق طموحات توسعية إقليمية

- أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التصرف بمسئولية بينما يصر على إشعال الحرب ضد اليونان

- الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات.. وأنقرة تتجاهل أي تهديد ضدها





هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان عبر رسالة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أمس، الأحد، قال فيها إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه شرق البحر المتوسط ​​سيكون اختبارًا لإخلاصه ، داعيًا إياه إلى اتخاذ موقف محايد في الخلاف بين تركيا واليونان.





ودخلت تركيا واليونان حليفتا الناتو في نزاع حول التنقيب عن الهيدروكربونات في مياه البحر المتنازع عليها ومدى الرفوف القارية.





ونقل مكتب الرئيس التركي عن أردوغان قوله إن التعليقات والخطوات الاستفزازية من قبل السياسيين الأوروبيين بشأن الشؤون الإقليمية لن تساعد في تحقيق حل.





وقال البيان إن "الرئيس أردوغان قال إن الموقف الذي أظهره الاتحاد الأوروبي في شرق البحر المتوسط ​​سيكون اختبارا للإخلاص من منظور القانون الدولي والسلام الإقليمي".





وأضافت أن "الرئيس أردوغان دعا مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التصرف بمسؤولية والبقاء عادلًا وحياديًا وموضوعيًا في جميع القضايا الإقليمية ، لا سيما منطقة شرق المتوسط".





وكان ميشيل قال يوم الجمعة إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيقررون نهج "العصا والجزرة" تجاه تركيا عندما يجتمعون يومي 24 و 25 سبتمبر أيلول ويقترحون عقد مؤتمر لنزع فتيل التوترات في شرق البحر المتوسط.





وأرسلت تركيا الشهر الماضي سفينة مسح زلزالي للتنقيب عن الهيدروكربونات في المياه المتنازع عليها في المنطقة بعد اتفاق بحري بين اليونان ومصر.





وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ، الخميس ، إن اليونان وتركيا اتفقتا على بدء محادثات فنية لتجنب الاشتباكات العرضية في المنطقة.





في اليوم التالي، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن اليونان ستبدأ محادثات مع تركيا لحل النزاع في شرق البحر المتوسط ​​بمجرد توقف "الاستفزازات" التركية.









في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و 25 سبتمبر، سيقرر الزعماء الأوروبيون ما إذا كانوا سيفرضون عقوبات على تركيا أم لا.





سياسات تركية بغيضة

ويتفق معظمهم على تأكيد وجود سياسات تركية بغيضة، يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان، في سوريا وليبيا، مع حماس والإخوان المسلمين، وليس أقلها في شرق البحر المتوسط، والتي يمكن أن تنزل إلى حرب مع اليونان.





والانطباع العام هو أن الكثير من السياسة الخارجية العدوانية والاستفزازية دليل على أن تركيا تسعى لتحقيق طموحات توسعية إقليمية، وفقا لمقال نشر اليوم على صحيفة اراب نيوز.





ويقول العديد من السياسيين إنه ليست هناك حاجة لأي دليل إضافي على نية تركيا التدخلية.





بينما يوجد اتفاق مشترك بين معظم الأوروبيين فيما يتعلق بتركيا ، إلا أنهم لا يتفقون على كيفية التعبير عن موقفهم.





وفي الولايات المتحدة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العام الماضي عقوبات على تركيا، لمعاقبتها على أعمالها العسكرية في سوريا.





ومع ذلك، تم رفعها بعد أربعة أيام فقط، عندما تم توقيع وقف إطلاق النار.





وبعد ذلك ، أقر مجلس النواب الأمريكي "قانون الحماية من الصراع بتركيا"، والذي يمكن أن يفرض عقوبات على تركيا إذا أصبحت قانونًا.





وفي البداية، كان احتمال فرض عقوبات من قبل أوروبا والولايات المتحدة على حكومة أردوغان مرتفعًا.





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لكن القضايا الأكثر أهمية هي: ما ستفرضه أوروبا وأمريكا على تركيا وما هي تصورات الغرب عن مكانتها مع العالمين العربي والإسلامي.





وللإجابة على السؤال الأول، يجب تحديد الدوافع الأساسية لمصالح الغرب السياسية وهي تجنب الصدام بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط. لتثبيت الوضع في سوريا.





ولتوفير الحماية للأكراد الذين يسكنون أراضي في أكثر من دولة ؛ لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا وللتحقق من دعم تركيا للإسلاميين.





وزار اسماعيل هنية زعيم حماس في غزة تركيا الشهر الماضي والتقى بأردوغان. وهنأ الرئيس التركي على اكتشاف البلاد لحقل جديد للغاز الطبيعي في البحر الأسود ، وعلى تخصيص آيا صوفيا كمسجد.





وتدرك الولايات المتحدة وأوروبا أن السياسات التي تتبناها تركيا لا يتم تبريرها من قبل العديد من الدول العربية أو الإسلامية ، بل إنها تنتقد في كثير من الأحيان.





وقد يكون أحد الإجراءات الأوروبية ضد تركيا هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2019 ، عندما أنشأ الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني للعقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول ، لكنه ترك الأسماء حتى تاريخ لاحق.





وكان هذا التحرك لمعاقبة تركيا على عمليات التنقيب في المياه الإقليمية لقبرص، ربما ستشهد قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الشهر الجاري تفعيل هذه المخططات القانونية وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الأتراك.





لكن هل سيوقف هذا تركيا؟

من المرجح أن تتجاهل أنقرة أي عقوبات تُفرض عليها، وتصر على أنه لا ينبغي أن يُثقل كاهلها من قبل العالم الخارجي لتحقيق مصالحها الاقتصادية وأنه ليس عليها أي التزام بالالتزام بها.





كما يمكن لتركيا أن تستغل الشقاق بين الأوروبيين في كيفية التعامل مع هذه القضية.





وتفضل فرنسا واليونان وقبرص مواجهة قوية، بينما تميل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا أكثر نحو التوبيخ المعتدل.





وفي الولايات المتحدة، الكونجرس أكثر مواجهة مع تركيا من إدارة ترامب.





وفي النهاية، السؤال العادل هو: إذا كانت هناك عقوبات أمريكية أو أوروبية على تركيا، فهل ستؤدي إلى تعاون تركي روسي أكبر؟





ومن الممكن أن تؤدي العقوبات إلى مزيد من التعاون التركي الروسي، لكن ليس مع ذلك ، صداقة أوثق لأن البلدين لديهما خطط مختلفة للأوضاع الحالية والمستقبلية في سوريا وليبيا.





ولكن تتزايد شكاوى الروس ضد تركيا منذ أن بدأت الأخيرة في استخدام قوتها العسكرية ضد حليف موسكو الليبي المشير خليفة حفتر.





اجتماع برلين

في اجتماع غير رسمي في برلين أواخر الشهر الماضي، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التوترات التركية اليونانية في شرق البحر المتوسط. في قلب القضية تكمن مبادرة تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية متنازع عليها تعتبرها ملكًا لها.

وانقسم الوزراء حول كيفية التعامل مع الصراع.

ودعمت فرنسا اليونان وقبرص ضد تركيا ، في حين أظهرت بعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ، تفهمًا أكبر قليلًا لموقف أنقرة. وبعد الاجتماع ، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، إن الكتلة تعبر عن تضامنها مع اليونان وقبرص.

وبموجب معاهدة لشبونة في الاتحاد الأوروبي، تلتزم الدول الأعضاء بالوقوف إلى جانب دولة عضو زميلة في أي نزاع مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي؛ لذلك، لم يكن هناك ما يثير الدهشة في دعم وزراء الاتحاد الأوروبي لليونان وقبرص.

وعلاوة على ذلك، في الاجتماع الذي يمثل فيه جانب واحد فقط ، سيكون القرار دائمًا ضد الطرف الذي لا يُسمح له بشرح قضيته.

وحتى وقت قريب، كانت فرنسا تقدم الدعم اللفظي لليونان فقط، ولكن في الشهر الماضي اتخذت خطوة إضافية: قررت بيعها 10 طائرات مقاتلة من طراز رافال ، إلى جانب ثماني طائرات أخرى ستتبرع بها. من أجل تسريع التسليم ، بدأت باريس مفاوضات مع مصر بهدف تسليم الطائرات التي تم تصنيعها للقاهرة إلى اليونان.

خطوط حمراء وفي الشهر الماضي أيضًا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه وضع خطوطًا حمراء فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق البحر المتوسط ​​"لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال".

ومن غير الواضح ما إذا كان ماكرون سيعلن الحرب على تركيا في حال ظلت أنقرة غير مترددة في إجراء أبحاث زلزالية فيما تدعي أنها منطقة نفوذها البحري.



