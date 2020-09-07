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مرأة

له فوائد مذهلة.. قبل النوم ضعي فص ثوم تحت وسادتك

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
الثوم
الثوم
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لمياء الياسين
يعد الثوم ليس رائعًا فقط لاستخدامه في المطبخ ولكن أيضًا في غرفة النوم؟ إليك فوائد وضع  فص ثوم تحت وسادتك!وفقا لموقع "shlop ".

تأثير مهدئ

سوف تنامين بهدوء ! نحن ندرك أن هذا يبدو غريبًا بعض الشيء ، لكن المواد الكبريتية الموجودة في الثوم مع الرائحة لها تأثير مهدئ عليك. سوف تصل رائحة الثوم من خلال الوسادة قليلًا ، مما يساعدك على النوم بسهولة أكبر. بالإضافة إلى ذلك ، ستعمل أيضًا على تحسين جودة نومك.

لا تقلقى لن تفوح رائحة الثوم ي في غرفة نومك عندما تستيقظين في صباح اليوم التالي:


فوائد الثوم الصحية 
على الجانب الأخر بجانب فوائد وضع فص ثوم تحت وسادتك أن تناول الثوم قبل النوم يمنع الجسم العديد من الفوائد الصحية، حيث يعمل الثوم على تعزيز وظيفة جهاز المناعة  ويحمى من الأصابة بنزلات البرد، كما يحسن مستويات الكوليسترول في الدم.

ومن فوائد الثوم قبل النوم أنه يحمى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.يقلل الثوم من خطر مرض الزهايمر والخرف، يحسن صحة العظام، زيادة الرغبة الجنسية عند الرجال، يحد من  التهاب البروستاتا عند الرجال.

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