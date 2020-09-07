له فوائد مذهلة.. قبل النوم ضعي فص ثوم تحت وسادتك

تأثير مهدئ





الثوم سوف تنامين بهدوء ! نحن ندرك أن هذا يبدو غريبًا بعض الشيء ، لكن المواد الكبريتية الموجودة في الثوم مع الرائحة لها تأثير مهدئ عليك. سوف تصل رائحةمن خلال الوسادة قليلًا ، مما يساعدك على النوم بسهولة أكبر. بالإضافة إلى ذلك ، ستعمل أيضًا على تحسين جودة نومك.



لا تقلقى لن تفوح رائحة الثوم ي في غرفة نومك عندما تستيقظين في صباح اليوم التالي:









فوائد الثوم الصحية





ومن فوائد الثوم قبل النوم أنه يحمى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.يقلل الثوم من خطر مرض الزهايمر والخرف، يحسن صحة العظام، زيادة الرغبة الجنسية عند الرجال، يحد من التهاب البروستاتا عند الرجال.