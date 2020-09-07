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فن

ندى بسيوني تنعي الفنانة عايدة كامل

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:46 ص
ندي بسيوني
ندي بسيوني
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ندى فكري
نعت الفنانة ندى بسيوني، الفنانة عايدة كامل بنشر صورة لها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ندى على الصورة قائلة: "الف رحمه علي وفاه الفنانه عايده كامل اللهم أجعل مثواها الجنه".

توفيت الفنانة القديرة عايدة كامل عن 89 عاما في أحد مستشفيات القاهرة بعد معاناتها من مشاكل صحية في المعدة والقولون.

كانت الفنانة الراحلة قضت ما يقرب من 3 أسابيع بالمستشفى إثر تدهور حالتها الصحية وطالبت الجمهور في آخر اتصال هاتفي معها بالدعاء لها.

الجدير بالذكر أن الفنانة عايدة كامل نشرت مؤخرا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها إلى وعكة صحية شديدة. 

وقالت عايدة: "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي". 

وأضافت عايدة قائلة: "وأنا في أتم صحة وعافية محتاجة دعائكم أنا في طريقي إلى المستشفى دمتم لي".

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