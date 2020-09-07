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محافظات

افتتاح أحدث وحدة غسيل كلى الأطفال فى مستشفى النصر ببورسعيد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:16 م
افتتاح أحدث وحدة
افتتاح أحدث وحدة غسيل كلى الأطفال
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، عن بدء فعاليات إفتتاح وحدة الكلى للأطفال بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير الخدمات الطبية للمنتفعين داخل محافظتهم دون الحاجة للسفر وتلقي الخدمة الطبية خارج المحافظة. 

تضم وحدة الغسيل الكلوي التي تخدم أهالي وأطفال بورسعيد من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة(٦) ماكينات غسيل كلوي، وجاءت إقامة هذه الوحدة استجابة لأهالي بورسعيد باقامتها داخل المحافظة مما يجنبهم عناء ومشقة السفر للمحافظات المجاورة لعمل الغسيل الكلوي لأطفالهم. 


قام بتدشين الوحدة كل من السيد اللواء عادل الغضبان "محافظ بورسعيد"، الدكتور هاني راشد "نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية"، والدكتور أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية"، والدكتور محمد فهيم موسى "مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الطبية والعلاجية"، والدكتور عادل تعيلب "مدير فرع الهيئة ببورسعيد".
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