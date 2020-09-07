افتتاح أحدث وحدة غسيل كلى الأطفال فى مستشفى النصر ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، عن بدء فعاليات إفتتاح وحدة الكلى للأطفال بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد.





يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير الخدمات الطبية للمنتفعين داخل محافظتهم دون الحاجة للسفر وتلقي الخدمة الطبية خارج المحافظة.





تضم وحدة الغسيل الكلوي التي تخدم أهالي وأطفال بورسعيد من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة(٦) ماكينات غسيل كلوي، وجاءت إقامة هذه الوحدة استجابة لأهالي بورسعيد باقامتها داخل المحافظة مما يجنبهم عناء ومشقة السفر للمحافظات المجاورة لعمل الغسيل الكلوي لأطفالهم.







