الأولى خلال ساعات| روسيا تعلن جدول رحلاتها الجوية المنتظمة إلى مصر

ذكرت صحف دولية، أن الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو سوف تستأنف منتصف الشهر الجاري ، بعد أشهر من التعليق بسبب فيروس كورونا.





ووافقت هيئة الطيران المدني، على الطلب الروسي باستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو اعتبارًا من منتصف سبتمبر .













وأعلنت مصر للطيران استئناف رحلاتها الدولية إلى باريس ولندن وميلانو ونيروبي والخرطوم والشارقة وبيروت والمنامة ودبي وأبو ظبي ، ورحلات استثنائية إلى جدة وأبها والدمام وكيجالي ، وستبدأ تشغيل رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر.









وانضمت روسيا إلى الدول التي استأنفت رحلاتها إلى القاهرة ، وكشفت مصر للطيران أن يتم التنسيق بين شركة إيروفلوت وسلطات الطيران المدني في البلدين لبدء التشغيل الفعلي للرحلات حيث تعد مصر هي خامس دولة تستأنف روسيا الطيران معها.





وأعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت Aeroflot عن استئناف رحلاتها الدولية إلى القاهرة ودبي و جزر المالديف، وستبدأ الرحلات من وإلى القاهرة اعتبارا من 9 سبتمبر.











