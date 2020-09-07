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مرأة

ليس الشتاء المقبل.. عالم بريطاني يتوقع موعد الموجة الثانية من كورونا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:59 م
كورونا
كورونا
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رشا عوني
توقع البروفيسور "بن نيومان"، عالم بارز في بريطانيا، أستاذ مساعد في جامعة ريدينج، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد لا تبدأ حتى ربيع 2021؛ وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية. 

وأوضح "نيومان"، أن الشتاء المقبل سيفرض على الناس الحجر المنزلي بشكل طبيعي؛ بسبب برودة الأجواء، وهو ما يقلل تفشي فيروس كورونا، لكنه يعود للانتشار في الربيع المقبل. 

وأوضح البروفيسور نيومان، أن برد الشتاء المقبل سيجعل الناس تلزم منازلها مع تناول الأطعمة والمشروبات للتدفئة، مما يقلل معدلات التنقل والحركة ويفرض حجرًا منزليًا جديدًا طبيعيًا. 

وبحسب أبحاث الخبراء، فإن فيروسات كورونا، على عكس فيروس الإنفلونزا، ليست موسمية بشكل صارم - فمن المرجح أن تصل إلى ذروتها في الربيع أكثر من أشهر الشتاء الجليدية.

وقال الدكتور بن نيومان، الأستاذ المساعد في جامعة ريدينج، إنه يجب على الناس الانتباه إلى مصادر أخرى للفيروس.

وأوضح أن تدفق الأشخاص المصابين بالأنفلونزا الذين يسعون لإجراء اختبارات Covid-19 يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نسبة الاختبارات الإيجابية، مما قد يشير بعد ذلك بشكل مضلل إلى أن Covid-19 آخذ في الانخفاض.

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