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تعليم

لطلاب تنسيق 2020.. كل ما يخص موعد اختبارات الجامعات الأهلية الجديدة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:02 م
اختبارات الجامعات
اختبارات الجامعات
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نهلة الشربيني

نشر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كل ما يخص اختبارت القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية (جامعة الجلالة – جامعة العلمين الدولية – جامعة الملك سلمان الدولية).


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كما أوضحت مواعيد التسجيل بالاختبارات وهي:

1-  سيتم إيقاف التسجيل اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل من مساء اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2020

2-  برجاء الإطلاع على الجدول المرفق، والخاص بالامتحانات طبقا لكل قطاع ومعرفة الاختبارات التي ستؤديها.

 

3-   بدءًا من الساعة 12 من ظهر غدًا الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر، يمكنكم الدخول على الموقع الإلكتروني https://admission.egypt-hub.edu.eg ومعرفة موعد الامتحان الخاص بك.

 

4-   إجراء الامتحانات سيكون من خلال رابط في حسابك الذي قمت بالتسجيل فيه سابقا على الموقع الإلكتروني.

 

5-  غير مسموح بأداء اختبارات القبول من خلال الهاتف المحمول ويجب أداء الاختبارات عن طريق اللاب توب أو الكمبيوتر المكتبي ولا يُشترط وجود كاميرا.

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