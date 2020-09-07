لطلاب تنسيق 2020.. كل ما يخص موعد اختبارات الجامعات الأهلية الجديدة

نشر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كل ما يخص اختبارت القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية (جامعة الجلالة – جامعة العلمين الدولية – جامعة الملك سلمان الدولية).





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كما أوضحت مواعيد التسجيل بالاختبارات وهي:

1- سيتم إيقاف التسجيل اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل من مساء اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2020

2- برجاء الإطلاع على الجدول المرفق، والخاص بالامتحانات طبقا لكل قطاع ومعرفة الاختبارات التي ستؤديها.

3- بدءًا من الساعة 12 من ظهر غدًا الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر، يمكنكم الدخول على الموقع الإلكتروني https://admission.egypt-hub.edu.eg ومعرفة موعد الامتحان الخاص بك.

4- إجراء الامتحانات سيكون من خلال رابط في حسابك الذي قمت بالتسجيل فيه سابقا على الموقع الإلكتروني.

5- غير مسموح بأداء اختبارات القبول من خلال الهاتف المحمول ويجب أداء الاختبارات عن طريق اللاب توب أو الكمبيوتر المكتبي ولا يُشترط وجود كاميرا.