AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون العرب: نسعى لاستعارة معروف يوسف من الزمالك لمدة موسم إضافي.. تفاصيل

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:22 م
معروف يوسف
معروف يوسف
Advertisements
محمد رشاد
استقر مسئولو نادى المقاولون العرب على تجديد استعارة النيجيرى معروف يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الموسم الكروي الجديد، وذلك بعد تألق اللاعب مع ذئاب الجبل هذا الموسم.

وطلب عماد النحاس المدير الفنى للفريق من إدارة الذئاب سرعة إنهاء ملف تجديد استعارة معروف أو شرائه بشكل نهائى، خصوصا أن الفريق بات قريبا من العودة للمشاركة فى بطولات أفريقيا الموسم المقبل.

وقال محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق المقاولون العرب فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الإدارة تسعى جاهدة لإنهاء ملف استمرار استعارة النيجيري معروف يوسف لاعب نادي الزمالك ، وذلك لاحتياج الفريق إلى مجهوداته خلال الموسم المقبل ، لاسيما لو انهى فريق الذئاب الموسم الحالي فى المربع الذهبي، واللعب فى بطولة أفريقيا.  

وتعادل المقاولون العرب فى مباراة الجولة الماضية بهدف لمثله أمام وادى دجلة، حيث تقدم المقاولون أولًا عن طريق طاهر محمد طاهر صانع الألعاب، قبل أن يتعادل وادى دجلة عن طريق رجب عمران فى إطار مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يستقر على بيع معروف يوسف

أعرب عن ترحيبه بالبقاء مع الذئاب.. معروف يوسف يحسم مصير عودته للزمالك

المقاولون العرب يقترب من ضم معروف يوسف نهائيا من الزمالك

المقاولون العرب يستعيد خدمات معروف يوسف أمام الجونة فى الدوري

عودة طاهر محمد طاهر.. عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة وادي دجلة

بعد 209 أيام من الغياب .. طاهر محمد طاهر يشارك مع المقاولون ويسجل

ترشيحاتنا

وزير التعليم: إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من مصروفات المجموعات الدراسية

ظهور جذاب.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار على إنستجرام .. شاهد

هنبدأ يوم 17 أكتوبر..طارق شوقي: المدارس الدولية لها استثناءات

من أجل استعادة العرش .. ميركاتو تاريخي لـ النصر السعودي

كان نفسي أشوفك زي صلاح.. أحمد حسن: رمضان صبحي اختار بيراميدز عشان الفلوس مش الطموح

أغذية تعالج جرثومة المعدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. أسباب الطلاق المبكر .. دواء الالتهابات يعالج كورونا

دراسة تكشف عن علامة في الأظافر تشير للإصابة بـ سرطان الرئة

ظهور جذاب.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار على إنستجرام .. شاهد