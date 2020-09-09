صلاح حسب الله: تنفيذ التكليفات الرئاسية لـ"رقمنة مصر" يحد من كافة أوجه الفساد والرشوة





أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح طارق الظاهر مدير سلاح الإشارة والعميد محمد سعيد مساعد رئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات خاصة فيما يتعلق بالمشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وطالب " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم - من الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بأن تدعم منظومة الشبكات الوطنية استراتيجية رقمنة الدولة وأن تراعي التطور المستقبلي في زيادة حجم الاستخدام والمعلومات، بما يضمن استدامة توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين وايضا تنفيذ التكليفات الرئاسية بتسخير إمكانات الدولة في مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة بهدف إعداد قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل كافة المنشآت والمباني ومواقعها الجغرافية وبحيث تتيح المنظومة مراقبة أي تغييرات معمارية أو إنشائية تطرأ على الأراضي أو المباني، بهدف تصويب وتنظيم آليات البناء العقاري في مصر والحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.





وأعرب الدكتور صلاح حسب الله عن ثقته فى قدرة الحكومة بصفة عامة والدكتور عمرو طلعت فى التنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدا ان الدكتور عمرو طلعت من الوزراء الناجحين والذين حققوا نجاحات كبيرة فى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدا ان انجاز مشروع رقمنة الدولة ورقمنة جميع الخدمات الحكومية سوف يقضى على جميع اوجه الفساد والرشوة خاصة ان ذلك الامر سيمنع التعامل المباشر بين المواطنين والموظفين بمختلف المؤسسات بالدولة وكان الاجتماع قد شهد استعراض الموقف التنفيذي للمدرسة المصرية للاتصالات التقنية، والتي ستركز على التخصصات التكنولوجية الحديثة لمواكبة السوق المحلي والعالمي، إلى جانب تخريج الطلاب بشهادة معتمدة دوليًا.





وتابع : كما تم كذلك عرض جهود التوسع في التنمية المؤسسية والبشرية من خلال إعداد وتدريب الكوادر على المهارات الرقمية، وكذا جهود دعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي الحديثة للطلاب المتفوقين، فضلًا عن الموقف التنفيذي لمراكز إبداع مصر الرقمية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز محور بناء الإنسان المصري.





واختتم : كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد، وجهود تطوير بنية الإنترنت، خاصةً لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي الاحتياجات التي لم يكن من الممكن تلبيتها لولا قيام الدولة برفع كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي.