سهلة ومغذية .. طريقة عمل الكبدة المشوية

وصفات عمل الكبدة عديدة ومختلفة وسهلة التحضير ، ويمكنك إعدادها بطرق عديدة في الغداء إلى جانب أطباق المكرونة ، أو الاكتفاء بسندوتشات الكبدة ، و من أشهى و أسهل الوصفات طريقة عمل الكبدة المشوية ، إليكي طريقة تحضيرها بخطوات سريعة .
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طريقة عمل الكبدة المشوية :
مكونات الكبدة المشوية :
نصف كيلو كبدة
عصير بصلة مفرومة
ملح وفلفل اسود
ملعقتين زيت زيتون
عصير 2 ليمونة
قومي بتقطيع الكبدة شرائح صغيرة أو يفضل شرائها شرائح جاهزة
تبلي شرائح الكبدة بالملح و الفلفل وضيفي عصير الليمون
ابشري بصلة ثم اعصريها وضيفي ماء البصل على الكبدة
اخلطي الكبدة مع التوابل واتركيها من ساعتين إلى 3 ساعات
بعد ساعتين ادهني الشواية بالزيت ثم ضعي الكبدة عليها
وقومي بتقليبها على الجهتين حتى تنضج .