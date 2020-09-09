سهلة ومغذية .. طريقة عمل الكبدة المشوية

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طريقة عمل الكبدة المشوية :





مكونات الكبدة المشوية :

نصف كيلو كبدة

عصير بصلة مفرومة

ملح وفلفل اسود

ملعقتين زيت زيتون

عصير 2 ليمونة









قومي بتقطيع الكبدة شرائح صغيرة أو يفضل شرائها شرائح جاهزة

تبلي شرائح الكبدة بالملح و الفلفل وضيفي عصير الليمون

ابشري بصلة ثم اعصريها وضيفي ماء البصل على الكبدة

اخلطي الكبدة مع التوابل واتركيها من ساعتين إلى 3 ساعات

بعد ساعتين ادهني الشواية بالزيت ثم ضعي الكبدة عليها