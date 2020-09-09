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سهلة ومغذية .. طريقة عمل الكبدة المشوية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:01 م
طريقة عمل الكبدة
طريقة عمل الكبدة المشوية
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رشا عوني
وصفات عمل الكبدة عديدة ومختلفة وسهلة التحضير ، ويمكنك إعدادها بطرق عديدة في الغداء إلى جانب أطباق المكرونة ، أو الاكتفاء بسندوتشات الكبدة ، و من أشهى و أسهل الوصفات طريقة عمل الكبدة المشوية ، إليكي طريقة تحضيرها بخطوات سريعة . 

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طريقة عمل الكبدة المشوية : 

مكونات الكبدة المشوية : 
نصف كيلو كبدة 
عصير بصلة مفرومة 
ملح وفلفل اسود 
ملعقتين زيت زيتون 
عصير 2 ليمونة 


قومي بتقطيع الكبدة شرائح صغيرة أو يفضل شرائها شرائح جاهزة 
تبلي شرائح الكبدة بالملح و الفلفل وضيفي عصير الليمون 
ابشري بصلة ثم اعصريها وضيفي ماء البصل على الكبدة 
اخلطي الكبدة مع التوابل واتركيها من ساعتين إلى 3 ساعات 
بعد ساعتين ادهني الشواية بالزيت ثم ضعي الكبدة عليها 
وقومي بتقليبها على الجهتين حتى تنضج .  
سهلة ومغذية .. طريقة عمل الكبدة المشوية
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