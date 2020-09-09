لقاحات محاربة كورونا.. هل يمكن التفاؤل بشأنها؟ | شاهد

قال الدكتور يحيى عبد المؤمن مكي طبيب مختص فى علم الفيروسات، إن التنافس بين الدول في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد هذا شيء يدعو للتفاؤل وفى صالح البشرية جميعا.





وأضاف الدكتور يحيى عبد المؤمن مكي خلال مداخلة هاتفية على قناة "فرانس 24" الفضائية، أن لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا يعاد النظر فيه مرة أخرى لاختباراته ووصول لقاح جاد بدون أثر.





وتابع طبيب مختص فى علم الفيروسات أن فى بداية انتشار فيروس كورونا كان هناك ما يقرب من 200 اختراع للقاحات مضادة للفيروس ولكن أصبحوا الآن 5 لقاحات فقط وصلوا للمرحلة الثالثة.





وأوضح الدكتور يحيى مؤمن مكي أن جميع اللقاحات لها أثارها فى نفس اللحظة والتي تثبت أنها قوية أم لا.