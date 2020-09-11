أطعمة غنية بفيتامين د

فيتامين د واحد من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم وفى حالة نقص فيتامين د يتعرض الجسم لضعف عام وألم فى العضلات والمفاصل، كما أنه يسبب الصداع وتساقط الشعر والاكتئاب الشديد، لذلك ينصح بإجراء فحوصات فيتامين د للتأكد من نسبته فى الجسم وفى حالة نقصه ينصح بتناول الكبسولات الغنية بفيتامين د مع الأطعمة الغنية بفيتامين د .

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الأطعمة التى تحتوى على فيتامين د للوقاية من نقصه فى الجسم وهى:





1- السلمون:

يحتوي السلمون على فيتامين د، لذا فإن تناوله مرتين أسبوعيا يمكن أن يعوض الجسم عن فيتامين د الناقص.



2- الرنجة والسردين :



تحتوي الرنجة والسردين والماكريل على كميات كبيرة من فيتامين د، لذا يمكن تناول مرة كل اسبوع .



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٣- زيت كبد السمك :



يحتوي زيت كبد سمك على 75 ٪ من نسبة فيتامين د التي يحتاجها الجسم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأخرى ، مثل فيتامين أ وأحماض الأوميغا 3 الدهنية.



4- التونة :



تحتوي التونة المعلبة على فيتامين د، لذا اختر التونة الخفيفة وتناول فقط 170 جرامًا في الأسبوع لمنع تراكم الزئبق على الكبد.



5- المحار :



يعتبر المحار مليء بالعناصر الغذائية؛ حيث انه غني بفيتامين D، كما أنها تحتوي على المزيد من الفيتامين كـ B12 والنحاس والزنك.



6- سمك الروبيان :



ويتوفر فيتامين د في الروبيان بشكل كبير، وأيضا يحتوي على كميات منخفضة للغاية في الدهون، كما أنها تحتوي على الكوليسترول.



7- البيض :



يحتوي صفار البيض على حوالي 30 وحدة من فيتامين د، بالإضافة إلى الكوليسترول الجيد.



8- المشروم :



وتناول المشروم او الفطر يوفر فيتامين د بكميات كبيرة والتي يكتسبها بسبب التعرض لأشعة الشمس عند نضجه.



9- الألبان والعصائر والشوفان :



ويعتبر الألبان ، والعصائر الطبيعية كعصير البرتقال، ودقيق الشوفان من أحد أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د.





هل يحتوى اللوز على فيتامين د:

يتصدر قائمة الأطعمة الغنية بالكالسيوم، تحتوي هذه المكسرات أيضًا على نسبة عالية من البروتينات ، كما تساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، اللوز مصدر رائع لتحسين ذاكرتك.



الفواكه التى تحتوى على فيتامين د:

١-التين :



يحتوب التين على الألياف والبوتاسيوم مع 242 ملغ من الكالسيوم لكل 1 كوب من التين المجفف ، تساعد هذه الفاكهة على تقوية عظامك، فهي محملة أيضًا بالمغنيسيوم ، هذه الفاكهة تساعد في الحفاظ على ضربات القلب ثابتة والحفاظ على وظيفة العضلات.



٢-البرتقال :



نعلم جميعًا أن البرتقال يساعد في تقوية جهاز المناعة، وهذه الفاكهة السحرية مدرجة أيضًا في قائمة الأطعمة الغنية بالكالسيوم مع فيتامين د الضروري لامتصاص الكالسيوم في الجسم، تحتوي حبة برتقال متوسطة الحجم على 60 مجم من الكالسيوم.

الليمون فيتامين د:

مكافحة الجراثيم لاحتواءه على فيتامين(ج) .

-يحتوي على فيتامين (أ) الذي يعتبر منضرا للبشرة ومقويا للخلايا والنظر ومخصبا.

- يحتوى على فيتامين (ب) المضاد لإلتهاب الأعصاب.

- فيتامين(e) يسمى فيتامين الشاب لأنه مخصب ومنشط ويحارب الشيخوخة.

- يحتوى الليمون على الكالسيوم المقوي للعظام والمضاد للترقرق.

- يشتمل مواد مقوية للقلب.

- حامض الليمون مطهر معقم ومضاد للجراثيم ومنقى للدم من السموم.

- منشط للذهن ومقوى للعظام لاحتوائه على فسفور.

- يحتوى على نسبة جيدة من البوتاسيوم التى تساعد على احداث توازن بيولوجى.

- يساعد على امتصاص الحديد والوقاية من الأنيميا.

