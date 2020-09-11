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أطعمة غنية بفيتامين د

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

فيتامين د واحد من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم وفى حالة نقص فيتامين د يتعرض الجسم لضعف عام وألم فى العضلات والمفاصل، كما أنه يسبب الصداع وتساقط الشعر والاكتئاب الشديد، لذلك ينصح بإجراء فحوصات فيتامين د للتأكد من نسبته فى الجسم وفى حالة نقصه ينصح بتناول الكبسولات الغنية بفيتامين د مع الأطعمة الغنية بفيتامين د .

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الأطعمة التى تحتوى على فيتامين د للوقاية من نقصه فى الجسم وهى:


1- السلمون:

يحتوي السلمون على فيتامين د، لذا فإن تناوله مرتين أسبوعيا يمكن أن يعوض الجسم عن فيتامين د الناقص.

2- الرنجة والسردين :

تحتوي الرنجة والسردين والماكريل على كميات كبيرة من فيتامين د، لذا يمكن تناول مرة كل اسبوع .


٣- زيت كبد السمك :

يحتوي زيت كبد سمك على 75 ٪ من نسبة فيتامين د التي يحتاجها الجسم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأخرى ، مثل فيتامين أ وأحماض الأوميغا 3 الدهنية.

4- التونة :

تحتوي التونة المعلبة على فيتامين د، لذا اختر التونة الخفيفة وتناول فقط 170 جرامًا في الأسبوع لمنع تراكم الزئبق على الكبد.

5- المحار :

يعتبر المحار مليء بالعناصر الغذائية؛ حيث انه غني  بفيتامين D، كما أنها تحتوي على المزيد من الفيتامين كـ  B12 والنحاس والزنك.

6- سمك الروبيان :

ويتوفر فيتامين د في الروبيان بشكل كبير، وأيضا يحتوي على كميات منخفضة للغاية في الدهون، كما أنها تحتوي على الكوليسترول.

7- البيض :

يحتوي صفار البيض على حوالي 30 وحدة من فيتامين د، بالإضافة إلى الكوليسترول الجيد.

8- المشروم :

وتناول المشروم او الفطر يوفر فيتامين د بكميات كبيرة والتي يكتسبها بسبب التعرض لأشعة الشمس عند نضجه.

9- الألبان والعصائر والشوفان :

ويعتبر الألبان ، والعصائر الطبيعية كعصير البرتقال، ودقيق الشوفان من أحد أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د.


هل يحتوى اللوز على فيتامين د:

 يتصدر قائمة الأطعمة الغنية بالكالسيوم، تحتوي هذه المكسرات أيضًا على نسبة عالية من البروتينات ، كما تساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، اللوز مصدر رائع لتحسين ذاكرتك.

الفواكه التى تحتوى على فيتامين د:

١-التين :

يحتوب التين على الألياف والبوتاسيوم مع 242 ملغ من الكالسيوم لكل 1 كوب من التين المجفف ، تساعد هذه الفاكهة على تقوية عظامك، فهي محملة أيضًا بالمغنيسيوم ، هذه الفاكهة تساعد في الحفاظ على ضربات القلب ثابتة والحفاظ على وظيفة العضلات. 

٢-البرتقال :

نعلم جميعًا أن البرتقال يساعد في تقوية جهاز المناعة، وهذه الفاكهة السحرية مدرجة أيضًا في قائمة الأطعمة الغنية بالكالسيوم مع فيتامين د الضروري لامتصاص الكالسيوم في الجسم، تحتوي حبة برتقال متوسطة الحجم على 60 مجم من الكالسيوم.

الليمون فيتامين د:

مكافحة الجراثيم لاحتواءه على فيتامين(ج) .
-يحتوي على فيتامين (أ) الذي يعتبر منضرا للبشرة ومقويا للخلايا والنظر ومخصبا.
- يحتوى على فيتامين (ب) المضاد لإلتهاب الأعصاب.
- فيتامين(e) يسمى فيتامين الشاب لأنه مخصب ومنشط ويحارب الشيخوخة.
- يحتوى الليمون على الكالسيوم المقوي للعظام والمضاد للترقرق.
- يشتمل مواد مقوية للقلب.
- حامض الليمون مطهر معقم ومضاد للجراثيم ومنقى للدم من السموم.
- منشط للذهن ومقوى للعظام لاحتوائه على فسفور.
- يحتوى على نسبة جيدة من البوتاسيوم التى تساعد على احداث توازن بيولوجى.
- يساعد على امتصاص الحديد والوقاية من الأنيميا.

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