إنشاء وتجديد 24 مسجدا بمراكز محافظة شمال سيناء

تهتم وزارة الأوقاف بإنشاء وتجديد وعمارة المساجد في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، إنه تم إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم 78 مسجدًا بشمال سيناء خلال الفترة من عام 2013 حتى الآن ، وهي فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد» بتكاليف بلغت 70 مليون جنيه.
وأضاف يونس،، أنه خلال تلك الفترة ، تم إنشاء وإحلال وتجديد 24 مسجدا على مستوى مختلف مراكز ومدن المحافظة تكلفت 69,6 مليون جنيه، بتمويل من الخطة الاستثمارية ،و صندوق عمارة المساجد.
كما تم الانتهاء من أعمال صيانة وترميم 54 مسجدًا على مستوى مراكز المحافظة، بتكاليف بلغت 11 مليونا و515 ألفًا و101 جنيه.
وأشار يونس إلى أنه تم تجهيز عدد من المساجد للافتتاح وذلك بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر الشهر المقبل، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، المحافظ ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
حيث سيتم افتتاح 7 مساجد منها 4 مساجد بمدينة العريش ، و3 مساجد أخرى في مدينة بئر العبد.
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وقال الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، إنه تم إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم 78 مسجدًا بشمال سيناء خلال الفترة من عام 2013 حتى الآن ، وهي فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد» بتكاليف بلغت 70 مليون جنيه.
وأضاف يونس،، أنه خلال تلك الفترة ، تم إنشاء وإحلال وتجديد 24 مسجدا على مستوى مختلف مراكز ومدن المحافظة تكلفت 69,6 مليون جنيه، بتمويل من الخطة الاستثمارية ،و صندوق عمارة المساجد.
كما تم الانتهاء من أعمال صيانة وترميم 54 مسجدًا على مستوى مراكز المحافظة، بتكاليف بلغت 11 مليونا و515 ألفًا و101 جنيه.
وأشار يونس إلى أنه تم تجهيز عدد من المساجد للافتتاح وذلك بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر الشهر المقبل، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، المحافظ ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
حيث سيتم افتتاح 7 مساجد منها 4 مساجد بمدينة العريش ، و3 مساجد أخرى في مدينة بئر العبد.
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