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أخبار العالم

كوشنر: اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل يتضمن تبادل فتح سفارتين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:32 م
علما البحرين وإسرائيل
علما البحرين وإسرائيل
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أحمد محرم
أعلن جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين والإمارات يتضمن تبادل فتح سفارة لكل دولة لدى الأخرى.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "هناك دولا عربية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل"، بعد إعلان البحرين اليوم موافقتها على عقد اتفاق سلام مع إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إبرام اتفاق سلام.

وقال ترامب "تحدثت مع ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر "إنجاز تاريخي تحقق اليوم باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام".

وأضاف ترامب "توصلنا لاتفاقية سلام تاريخية أخرى اليوم، البحرين ثاني دولة عربية تعقد معاهدة سلام مع إسرائيل في غضون 30 يومًا".

وتابع ترامب " نشكر البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة يوم 25 يونيو 2019 ونؤكد أنها كانت خطوة هامة لتحقيق السلام".

وأكد ترامب أن "فتح الحوار والعلاقات المباشرة سيعزز التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

وقال البيت الأبيض في بيان إن "العاهل البحريني ورئيس الوزراء الإسرائيلي أعربا عن شكرهما للرئيس الأمريكي لجهوده في تحقيق السلام بالمنطقة".
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