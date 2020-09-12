ضبط جرار كسح يلقى المخلفات فى المجارى المائية بطوخ.. صور

تمكن أحمد الوزيرى رئيس مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية من ضبط جرار زراعي كان يقوم بإلقاء مياه الكسح فى أحد المجارى المائية.





جاء ذلك خلال جولة الوزيرى لتفقد عدد من قرى قرى المركز حيث تم ضبط جرار كسح يلقى بالمخالفات بالمجارى المائية بالمخالفة وتم التحفظ على الجرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.









من ناحية أخرى ضبطت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ مقهى يقوم مسئولوه بتقديم الشيشة لرواده بالمخالفة لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القليوبية بشأن التدابير الوقائية التي قضت بمنع تقديم الشيشة.





وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المقهى المخالف.





وكانت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ برئاسة أحمد الوزيري رئيس المدينة قد شنت حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات القانونية وتم التحفظ على 40 شيشة بمقهى مخالف وتحرير محضر لصاحب المقهى.