بومبيو: التنقيب التركي في شرق المتوسط يزيد التوترات بالمنطقة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت، عن قلقه إزاء أنشطة التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط، مشددا على أن التوترات في المنطقة لن تجلب حلولا لمشاكل شرق البحر المتوسط.





وأضاف بومبيو - عقب لقائه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في نيقوسيا، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء اليونان بشأن التوترات المتزايدة في المنطقة".





وشدد الوزير الأمريكي على ضرورة وجود اتفاق بشأن القضايا البحرية، معلنا تأييده الحل الدبلوماسي.





وأوضح أنه خلال اللقاء جرى الإعلان عن مذكرة تفاهم لإقامة مركز تدريب للأمن البحري في قبرص بمدينة لارنكا.





وكانت الدول الأوروبية السبع المطلة على المتوسط أكدت - في ختام قمتها حول الأوضاع شرق المتوسط - استعدادها لفرض عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن "تحركاتها الأحادية" فى المنطقة.





وشددت الدول الأوروبية السبع الأعضاء فى مجموعة (ميد 7) - فى بيان ختامي صدر عقب القمة التي عقدت الخميس الماضي فى جزيرة كورسيكا الفرنسية - على دعمها الكامل وتضامنها مع قبرص واليونان في وجه التعديات المتكررة على سيادتهما وحقوقهما السيادية والأعمال التصعيدية من جانب تركيا.





ودعت المجموعة دول المتوسط إلى احترام القانون الدولى، خاصة القانون البحري الدولي، و حثتها على حل النزاعات عن طريق الحوار والتفاوض.



