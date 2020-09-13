45 مليار جنيه مديونيات.. وزير قطاع الأعمال يتحدث عن تطور شركات القطاع خلال الفترة الماضية.. فيديو



وأشار إلى أن أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم يتواجد في المحلة الكبرى، موضحا أنه يسعى لتطوير النصر للكيماويات الدوائية وهي إحدى الشركات القابضة التي كانت تساهم بشكل كبير في صناعة الأدوية، وذلك لأن المصنع كان يورد جزء كبير من الخامات للمصانع، ولذلك أصبحنا نستورد فوق الـ90% من الخامات من الخارج.

وأوضح أن شركة مصر للألومنيوم كانت تحقق مكاسب قبل رفع أسعار الكهرباء في الفترة الماضية، مشددا على أن ارتفاع سعر الكهرباء وانخفاض قيمة الدولار وقيمة الألومنيوم الأسواق العالمية وراء خسائر الشركة.