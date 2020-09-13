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45 مليار جنيه مديونيات.. وزير قطاع الأعمال يتحدث عن تطور شركات القطاع خلال الفترة الماضية.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:22 م
هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال
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اسراء صبري
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن  مديونية شركات قطاع الأعمال تقدر بـ45 مليار جنيه، وهناك خطة لمبادلة هذه المديونيات بأصول مع العديد من الجهات الدائنة مثل بنك الاستثمار القومى وشركات الغاز ووزارتى التضامن والبترول والكهرباء.

ولفت "توفيق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن شركات قطاع الأعمال فى طريقها لتحقيق صفر مديونيات خلال أشهر قليلة.

وأوضح أن شركة مصر للألومنيوم كانت تحقق مكاسب قبل رفع أسعار الكهرباء في الفترة الماضية، مشددا على أن ارتفاع سعر الكهرباء وانخفاض قيمة الدولار وقيمة الألومنيوم الأسواق العالمية وراء خسائر الشركة.

وأشار إلى أن أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم يتواجد في المحلة الكبرى، موضحا أنه يسعى لتطوير النصر للكيماويات الدوائية وهي إحدى الشركات القابضة التي كانت تساهم بشكل كبير في صناعة الأدوية، وذلك لأن المصنع كان يورد جزء كبير من الخامات للمصانع، ولذلك أصبحنا نستورد فوق الـ90% من الخامات من الخارج.
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