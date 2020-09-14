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مرأة

للأمهات.. كل ما تريدين معرفته عن ارتداء طفلك الكمامة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
كمامة
كمامة
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لمياء الياسين

مع عودة المدراس مرة أخرى تخشى الكثير من الأمهات من إمكانية إصابة طفلها  تعرفى على القناع الأنسب لحماية طفلك وكيفية تعزيز مناعه الطفل قبل الشتاء. 

هل كورونا تصيب الأطفال

نشرت دراسة أمريكية حديثة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا يمكنهم نقل عدوى فيروس كورونا وإصابة البالغين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.


إحتياطات حماية طفلك

على الجانب الأخر بعد أن أكدت الدراسات إمكانية إصابة الأطفال ومع استمرار انتشار COVID-19  من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للبقاء في صحة جيدة وحماية من حولك ويتضمن ذلك غسل اليدين بشكل متكرر، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة عند الخروج في الأماكن العامة.

هل طفلي بحاجة إلى قناع؟

وفقا لموقع هيلث لاين أظهر ارتداء القناع أنه أداة حاسمة في الحد من انتشار COVID-19 ولكن مع عودة المدارس تتساءل الكثير من الأمهات هل طفلي بحاجة إلى قناع؟

يجب على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة وخاصة في الحالات التي يكون فيها الابتعاد الجسدي أمر صعب.
ى أنف وفم طفلك دون أي فجوات ويجب ألا يعيق قدرته على التنفس بشكل مريح بأي شكل من الأشكال.

-إذا كنت تقوم بصنع أقنعة الوجه الخاصة بك لك ولعائلتك ، فإن يوصي مركز السيطرة على الأمراض أن تكون طبقتان من القطن المنسوج بإحكام بنسبة 100٪.

متى يجب أن يرتدي طفلك قناع الوجه؟

-يجب أن يرتدي أي طفل فوق سن الثانية قناعًا في أي وقت يكون فيه في مكان عام حيث يصعب التباعد الجسدي ، كما هو الحال في محل بقالة.

-الأوقات الوحيدة التي يكون فيها من الآمن لطفلك عدم ارتداء قناع هو داخل منزله ، أثناء السباحة ، أو عند اللعب بالخارج مع أطفال آخرين على مسافة 6 أقدام.

قبل الشتاء أحمى نفسك من كورونا

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية والتجميل اهم العادات والعناصر اللازمة لـ تقوية المناعة علينا اتباعها لتحمينا من التعرض لموجة ثانية من كورونا الشتاء القادم هي..

تناول معلقة صغيرة من عسل نحل صباحا وتناول معلقة صغيرة من زيت زيتون قبل وجبة الغذاء  وتناول الاسماك  مثل الماكريل والتونة والسردين والدراك والسلمون و تناول كوب عصير برتقال يوميا و تناول كوب لبن حليب يوميا و معلقة بذور الكتان مع كوب زبادي مساء يوميا
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