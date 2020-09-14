للأمهات.. كل ما تريدين معرفته عن ارتداء طفلك الكمامة

مع عودة المدراس مرة أخرى تخشى الكثير من الأمهات من إمكانية إصابة طفلها تعرفى على القناع الأنسب لحماية طفلك وكيفية تعزيز مناعه الطفل قبل الشتاء.



هل كورونا تصيب الأطفال



إحتياطات حماية طفلك



هل طفلي بحاجة إلى قناع؟

متى يجب أن يرتدي طفلك قناع الوجه؟





قبل الشتاء أحمى نفسك من كورونا

ى أنف وفم طفلك دون أي فجوات ويجب ألا يعيق قدرته على التنفس بشكل مريح بأي شكل من الأشكال.-إذا كنت تقوم بصنع أقنعة الوجه الخاصة بك لك ولعائلتك ، فإن يوصي مركز السيطرة على الأمراض أن تكون طبقتان من القطن المنسوج بإحكام بنسبة 100٪.-يجب أن يرتدي أي طفل فوق سن الثانية قناعًا في أي وقت يكون فيه في مكان عام حيث يصعب التباعد الجسدي ، كما هو الحال في محل بقالة.-الأوقات الوحيدة التي يكون فيها من الآمن لطفلك عدم ارتداء قناع هو داخل منزله ، أثناء السباحة ، أو عند اللعب بالخارج مع أطفال آخرين على مسافة 6 أقدام.