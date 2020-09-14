حبيبتي.. شيماء سيف برفقة هنادي مهنا.. شاهد

نشرت شيماء سيف صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهرت شيماء سيف في الصورة برفقة الفنانة هنادي مهني وعلقت: حبيبتي





وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :





احلي اتنين ، بنحبكوا اوي ، منورين الدنيا





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كانت شيماء سيف،قد نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».