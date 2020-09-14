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فن

حبيبتي.. شيماء سيف برفقة هنادي مهنا.. شاهد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:44 م
شيماء سيف وهنادي
شيماء سيف وهنادي مهني
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ميرنا محمود
نشرت شيماء سيف صورة جديدة لها  عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت شيماء سيف في الصورة برفقة الفنانة هنادي مهني  وعلقت: حبيبتي 

وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :

احلي اتنين ، بنحبكوا اوي ، منورين الدنيا 

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كانت شيماء سيف،قد  نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على  الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».
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Habibty ❤

A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif) on

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