بإطلالة شتوية.. ريا أبي راشد تبرز أنوثتها في جلسة تصوير

وظهرت

مرتدية بلوفر باللون الأبيض بأكمام طويلة وعليه جاكيت وتر بروف باللون الرمادي الغامق بأكمام طويلة ويتوسطه أزرار باللون الأسود من المنتصف، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.