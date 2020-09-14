بإطلالة شتوية.. ريا أبي راشد تبرز أنوثتها في جلسة تصوير

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد جلسة تصوير جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة شتوية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها.
وظهرت ريا أبي راشد مرتدية بلوفر باللون الأبيض بأكمام طويلة وعليه جاكيت وتر بروف باللون الرمادي الغامق بأكمام طويلة ويتوسطه أزرار باللون الأسود من المنتصف، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا بشكل انسيابي وناعم للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها بوضع المكياج، واختارت وضع اللون البني كـ أحمر شفاه، مع اختيار الآي لاينر والآي شادو الفاتح لتبرز من جمال عينيها.
واكتفت ريا أبي راشد في ارتداء الإكسسوارات باختيار خاتم أنيق باللون الذهبي، مع حزام باللون الرمادي حول خصرها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..