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رياضة

الاتحاد السكندري: كنا نريد الفوز على الأهلي.. ولا تعليق على أزمة نور السيد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:41 ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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محمد رشاد
أكد محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، أن فريقه كان يستهدف تحقيق الفوز على الأهلي خلال مواجهة الأمس.

وقال محمد إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "منحنا حرية كاملة للثلاثي الهجومي في الخط الأمامي، وهددنا مرمى الشناوي في أكثر من فرصة ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأضاف: "كان هدفنا الفوز على الأهلي وليس التعادل، ولكن الأمور لم تسر بالشكل الأمثل، خاصة بعد إهدار ركلة الجزاء". 

وحول خروج نور السيد من قائمة المباراة؛ قال: "لا أريد التعليق على ذلك، فهذا الأمر خاص بالكابتن طلعت يوسف المدير الفني".

وعن إمكانية بقاء رزاق سيسيه وأحمد رفعت- المعارين لزعيم الثغر- قال: "حتى الآن الأمور ليست واضحة ولكننا نتمنى بقائهم بكل تأكيد".
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