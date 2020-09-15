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مرأة

هل الاستحمام بالماء الساخن يؤثر على الشعر والجلد؟.. طبيب يجيب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:08 ص
الاستحمام بالماء
الاستحمام بالماء الساخن
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هاجر هانئ
اعتاد الكثير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء  على الاستحمام  بالماء الساخن و لكن لا يعرف البعض مدى خطورة هذه العادة على الجلد والشعر، ولابد من تجنبها تماما؛ لكي تتجنب الكثير من الأضرار التي تؤثر على الجلد بالسلب.

وقالت أخصائية البشرة والتجميل وسام سوقية، أن الاستحمام بالماء الساخن يضر الجلد  والشعر  و يعرضك للعديد من المشاكل الجلدية التي لا تخطر ببالك.

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وأضافت  وسام سوقية، أن الاستحمام بالماء الساخن يزيل الطبقة الدهنية التي يفرزها الجلد بشكل مستمر للحماية وبذلك يزيد الجفاف و الإكزيما والالتهابات-تصبغات الداء النشواني التي يستحيل علاجه.

كما يؤدي الأستحمام بالماء الساخن إلي تلف الشعر بازالة الطبقة الدهنية الحامية ويسرع زوال صبغات الشعر، لذلك يجب الاستحمام بماء دافىء أقرب قليلا للبارد .
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