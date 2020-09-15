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أخبار البلد

التضامن تبدأ صرف مساعدات كرامة.. اليوم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:50 ص
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
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محمد عبد المنعم
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء في صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر سبتمبر ٢٠٢٠ للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و٢٤٠ الف فرد ويستمر الصرف لهم يومي الثلاثاء والاربعاء ١٥ -١٦ يونيو على أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون مستفيد اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٧ يونيو وبقية الشهر، بالإضافة الى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

كانت القباج شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كل المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم. 

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي ٣ ملايين أسرة بما يشمل حوالى ١٢ مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار ٥١٨ مليون جنيه.
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