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توك شو

سمير راغب: قطر تستغل المؤسسات الخيرية في دعم الإرهاب.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:55 ص
العميد سمير راغب
العميد سمير راغب
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نورهان رأفت
أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن قطر تعتمد في سياستها على خلق الفوضى بين الدول، من أجل إضعاف الآخر، ليكون هناك مناخ اشتعالي تقوم عليه.

وأضاف العميد سمير راغب، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن تمويل قطر للقنوات التابعة لها، وصل إلى 100 مليون دولار، بينما القنوات المقابلة لها تفتقر تلك الموارد.

وأشار "راغب"، إلى أنه من أهم المزايا التي ظهرت في مصر بعد عام 2014، فكرة القنوات الخاصة التي تتمتع بأجندة وطنية ، وهو ما ساهم في إبراز الحقائق للشعب.

وأوضح "راغب"، أن قطر تستغل المؤسسات الخيرية التي تصرف مليارات الدولارات، في الدول التي تعاني من صراعات لتقديم المساعدات لجماعات بعينها، لافتا إلى أن جماعة الاخوان الإرهابية، تستغل تلك الأموال في دعم داعش وتنظيم القاعدة.

ولفت "راغب"، إلى أنه لولا ثورة 30 يونيه المجيدة، لأصبحت قطر تحكم مصر وليبيا.
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