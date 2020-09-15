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أخبار البلد

تعرف أين ستذهب أموال التصالح على مخالفات البناء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:38 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
وسط كل هذة التسهيلات والاغراءات التى قدمتها الحكومة للمواطنين لتشجيعهم على التصالح على مخالفات البناء في الوقت المحدد وتقنين اوضاعهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى ممتلكاتهم ..يبقي سؤال اين ستوجة اموال التصالح التى تحصلها الحكومة من المواطنين؟..

قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق ،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان الحكومة اكدت ان اموال التصالح ستعود بالنفع على المواطنين ،في المقام الاول حيث سيتم توجيهها لتنمية القرى والمحافظات وادخال المرافق العامة الى القرى والمحافظات التى لا تتمتع بهذه الخدمات خاصة في الاماكن التى بنيت بطريقة عشوائية دون تخطيط.


ومن جانبه، اكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على أن جزءا كبيرا من المبالغ التى سيتم تحصيلها من التصالح فى مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى.

وكشف وزير التنمية المحلية أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون فى جميع المحافظات بلغت حوالى مليون و١٠٠ ألف طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 6 مليارات و٩٠٧ ملايين جنيه حتى ١٤ سبتمبر الجاري، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضي.

وأكد اللواء محمود شعراوى حرص المحافظات على تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم فى سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والاجراءات الخاصة بالمخالفة.
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