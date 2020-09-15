محمد العدل يجمع شيكا ومؤمن مع عبد الشافى وجنش

جمع المخرج محمد العدل عدد من لاعبى فريق الزمالك وهم حارس المرمى جنش وشيكابالا مع محمد عبد الشافى، ونجم الأهلى مؤمن زكريا في صورة واحدة.
وقد أعلن المخرج محمد العدل مؤخرا عن توقيع مسلسل جديد يحمل اسم "بين السما والأرض" مع شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
المسلسل من المنتظر أن يعرض موسم دراما رمضان 2021، وهو من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن رائعة نجيب محفوظ.
وقد أعلن المخرج محمد العدل مؤخرا عن توقيع مسلسل جديد يحمل اسم "بين السما والأرض" مع شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
المسلسل من المنتظر أن يعرض موسم دراما رمضان 2021، وهو من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن رائعة نجيب محفوظ.
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