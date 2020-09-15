AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رفض زيادة عقده ويخشى خسارة بطولة أفريقيا.. كواليس رحيل كارتيرون عن الزمالك

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:24 م
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
منتصر الرفاعى
فى مفاجأة من العيار الثقيل وصادمة لجماهير الزمالك، فسخ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عقده مع القلعة البيضاء؛ بعدما أبلغ أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بذلك مساء أمس، الإثنين، برغبته في الرحيل.

وعلم "صدى البلد"، أن أمير مرتضى منصور حاول إثناء كارتيرون عن قراره، والتعرف على أسبابه خاصةً أن العلاقة بين المدير الفني ومجلس الإدارة واللاعبين والجماهير فى أفضل حال.

وأبلغ كارتيرون فى البداية أمير مرتضى بأنه فقد شغفه مع الفريق، وأنه يخشى خسارة بطولة أفريقيا، ورغم محاولة المشرف على الكرة إقناعه بالبقاء وزيادة عقده الذى وقعه مؤخرا أو البقاء لحين انتهاء بطولة دوري الأبطال؛ إلا أن الفرنسى أصر على قراره.

وأكد المدرب الفرنسي، استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة راتب ثلاثة أشهر، حيث يتقاضى ما يقرب من مليون ونصف دولار سنويا من القلعة البيضاء.

وحضر كارتيرون اليوم إلى مقر الزمالك قبل مران السادسة ورفض قيادة المران وطلب الاجتماع مع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الذى حاول التعرف على سبب رغبته فى فسخ التعاقد، مؤكدا أنه قضى أفضل فترة فى حياته داخل الزمالك والإدارة كانت محترفة للغاية معه.

وقام كارتيرون بتسجيل فيديو رفقة مرتضى منصور الذى كان غاضبا من تصرف المدير الفنى يكشف خلاله أسرار رحيله عن الزمالك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير مرتضى: من حق رئيس الزمالك التباهي بنجاحاته مع النادي

بعد رحيل كارتيرون المفاجئ .. طارق يحيى مديرا فنيا للزمالك وعبد العزيز ومدحت مساعدين

كارتيرون يسدد 230 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي للزمالك بعد فسخ التعاقد

الزمالك يشكل لجنة ثلاثية للتعاقد مع مدرب أجنبي بعد رحيل كارتيرون

أخبار الرياضة .. الأهلي يطالب بإيقاف الأخطاء التحكيمية .. زلزال في الزمالك عقب رحيل كارتيرون

أخبار الزمالك | رحيل كارتيرون وتشكيل لجنة للتعاقد مع مدرب أجنبي .. طارق يحيى مديرا فنيا للفريق

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف كواليس رحيل كارتيرون في فيديو عبر قناة النادي

هل فقد القطبان الهيبة؟ .. 7 لاعبين يرفعون شعار " لا أهلي ولا زمالك " في الميركاتو الصيفي

بعد رحيله من الزمالك.. هاشتاج #كارتيرون_عملها_وخلع يتصدر تويتر

أول رد من مكرم محمد أحمد عقب توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل وبعض الدول العربية

الأهلي يفرض الغموض على صفقاته وأمير توفيق يناور بـ «هليوبوليس»

خاص.. تعرف على الوجهة القادمة لـ كارتيرون بعد رحيله عن الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير هريسة الزيتون.. خطوة بخطوة

أسعار سيارات الاتحاد الأوروبي 2020 فى مصر

دراسة حديثة: نقص هذا الفيتامين يسبب اضطراب النوم