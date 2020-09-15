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مصطفى الفقي: إسرائيل استوعبت قيمة السلام مع مصر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:41 م
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
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البهي عمرو
قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن اتفاق السلام بين الإمارات و البحرين وإسرائيل يحقق مبدأ السلام مقابل السلام.


وأضاف « مصطفى الفقي » خلال لقائه في برنامج «يحدث في مصر» المذاع علي قناة «إم بي سي مصر»، أن كل اتفاقيات السلام التي وقعت بين إسرائيل ومصر كانت الأرض مقابل السلام، ولكن اتفاقية اليوم مختلفة.


وتابع الفقي ، أن إسرائيل استوعبت قيمة السلام مع مصر وأن السلام ليس بالضروري يعنى التطبيع.


ولفت إلى أن السلام يختلف عن التطبيع و إسرائيل تنازلت عن فكرة أن توقيع السلام مع الدول يعنى التطبيع معها.


وأشار مصطفى الفقي، إلى أن اتفاق السلام بين الإمارات و البحرين و إسرائيل لن يكون الأخير وهناك دول أخري مثل المغرب قد توقع قريبًا، وأن المغرب عرب " كامب ديفيد الحقيقي".

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