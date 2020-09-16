إعصار «سالي» يضرب ولاية ألاباما الأمريكية.. و400 ألف منزل بلا كهرباء

ضرب الإعصار "سالي" ساحل خليج المكسيك في ولاية ألاباما الأمريكية اليوم الأربعاء، بعد أن أصبح إعصارًا من الفئة الثانية، ناشرًا رياحًا قوية تسببت في موجات تطاير للمنازل في كل مكان، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.





قال المركز الوطني للأعاصير في بيان له، إن "الإعصار يهدد بأمطار كارثية على أجزاء من ساحل الخليج الشمالي".





وتوقع المركز أن "يصل منسوب الأمطار إلى 90 سنتيمترا في بعض المناطق على امتداد الخليج".





وبلغت سرعة الرياح 165 كيلومترا في الساعة، لدى وصوله إلى اليابسة على شاطئ ألاباما، وهي سرعة كفيلة بإحداث أضرار جسيمة وفقا لمقياس "سافير-سيمسون" المكون من خمس درجات.



