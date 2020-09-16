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تعليم

رئيس الجامعة التكنولوجية: مؤهل للطلاب لسوق العمل .. ونستقبل 300 طالب هذا العام بـ 10 آلاف جنيه مصروفات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:07 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية
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نهلة الشربيني
قال الدكتور محمود نعمة الله ، رئيس الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة،  إن هذا العام شهدت الجامعة وجود مكتب التنسيق الخاص بطلاب الدبلومات الفنية، داخل الجامعة ، بينما تستقبل الجامعة هذا العام بحد اقصى 300 طالب، خاصة أن معظم الدراسة مرتبط بالتطبيق العملي،  حيث توفر الجامعة للطلاب التدريب في المصانع والشركات. 


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وأضاف الدكتور محمود نعمة الله في تصريح خاص لموقع صدى البلد ان مصروفات الكلية تبلغ 10 آلاف جنيه، بينما لا يوجد سكن جامعى ولكن هناك خطوط تسير بانتظام للمواصلات العامة، بالاضافة الى ان الجامعة تمتلك ساحات للانشطة الرياضية.


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وأشار الى ان الهدف من انشاء جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية هو استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، ومواز لمسار التعليم الأكاديمى، يحصل الخريجون على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، بالاضافة إلى تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.


وأوضح ان الجامعة تعمل على إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة الى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة.


واستكمل ان البرامج التى بدأت الدراسة بها (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاوتوترونكس، والميكاترونكس)، والبرامج المقترح تنفيذها في السنوات القادمة (تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الصناعات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية).
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