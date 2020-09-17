مع بدء التقدم للترشح بمجلس النواب.. 15 مرشحا تقدموا بأوراقهم بمطروح

شهدت محافظة مطروح صباح اليوم الخميس بدء توافد المرشحين لمجلس النواب لتقديم أوراقهم بمجمع محاكم مطروح.









حيث اشرف علي تلقي طلبات الترشح اللجنة المقررة لاستلام الطلبات بمقر محكمة مرسي مطروح.





واستقبلت لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بمحكمة مرسي مطروح أوراق 15 مرشح حتي الان في اليوم الأول للتقدم لانتخابات مجلس النواب.





وكان أبرز من قدم أوراق الترشح عن الدائرة الاولي ياسين حمد صالح الشهير ياسين ابو صالح وجمال عبدالله قاسم الشهير بجمال الشورى و رسمية عبدالحافظ و رجب عوض إبراهيم وعبدالحميد عبدالله لطيف و إسماعيل معزب عباس وعن الدائرة الثانية، مهدي عبده مهدي ، رزق جالي ، وفتحي علي أبو بكر و، عمر عبد المجيد ، ويوسف جادالله فرج



