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نائب محافظ البنك المركزي: الاحتياطي النقدي لدينا يكفي لـ 3 سنوات.. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
جمال نجم، نائب محافظ
جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي
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اسراء صبري

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن مستويات النقد الأجنبي لدينا جيدة، معقبا أن "الاحتياطي النقدي لدينا يمكن أن يسير معنا إلى ما لا يقل عن 3 سنوات".

وأضح خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، مصر تدفع الإلتزامات الخاصة بها في توقيتها، مشددا على أن مصر لديها مستويات احتياط جيدة.

وأشار إلى أن مصر لديها الآن تدفقات وجميعها بالموجب، مقبا: لدينا مبالغ كبيرة تدخل إلى الاحتياطي، وهذا يشير إلى وجود ثقة من قبل الخارج في النظام والاقتصاد المصري.


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