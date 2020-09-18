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أخبار العالم

بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. بريطانيا على وشك فرض إغلاق شامل ثان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
ارتفاع إصابات كورونا
ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا
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شيماء مصطفى
رفض وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، استبعاد فرض إغلاق وطني ثان في البلاد لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، قال هانكوك إن فرض الإغلاق هو "خط الدفاع الأخير" في المعركة ضد فيروس كورونا.

وفي حديثه مع "سكاي نيوز" اليوم الجمعة، قال هانكوك إن الحكومة لا تريد إغلاقًا وطنيًا ثانيًا، لكنه أمر مدرج على الطاولة.

وأكد "سنفعل ما هو ضروري للحفاظ على سلامة الناس. وخط الدفاع الأول هو أن الجميع يلتزم بالتباعد الاجتماعي خط الدفاع الأول.. ونظام تتبع جهات الاتصال خط الدفاع الثاني.. بعد ذلك فرض الإغلاق".

وأفادت تقارير سابقة بأن الإغلاق الوطني يمكن الإعلان عنه في الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن حذر كبار العلماء من ارتفاع الإصابات وحالات الوفاة جراء كورونا بحلول نهاية أكتوبر إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.

وبحسب ما ورد، اقترح خبراء من المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ، أن يتم فرض إغلاق لمدة أسبوعين، وفقًا لفاينانشيال تايمز.

وذكرت التقارير أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أخبر العلماء أن هذ الفرض سيكون "كارثيًا" على الاقتصاد، إلا أنه تم تحذيره من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية "ستنهار" في حال زيادة الإصابات.
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