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فن

حقيقة استبعاد محمد صبحي لـ عبلة كامل.. القصة الكاملة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:46 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، منشورات تؤكد طرد محمد صبحي لـ عبلة كامل من مسرحية "وجهة نظر"، وأتت ذلك الأخبار بالتزامن مع عيد ميلاد الفنانة عبلة كامل.

وكذّبت الصفحة الرسمية لـ محمد صبحي، كل ما تم تداوله من خلال بيان تضمن الأتي:" نُريد أن نوضح أن ما تم تداوله علي صفحات الفيسبوك المعروف توجهاتها والمعتمدة علي مذكرات لينين الرملي رحمه الله الذي كتبها وهو مريض ولم تكن دقيقة وبها لبس مع موضوع آخر غير مسرحية وجهة نظر وسنوضحه الأن : كل ما قيل بخصوص الفنانة الكبيرة عبلة كامل عار تمامًا من الصحة".

الحكاية ببساطة : أن الفنان محمد صبحي كان مخرج مسرحية وجهة نظر لمدة ٥ سنين بمعني ان لا أحد يستطيع أن يفعل شيئًا علي خشبة المسرح إلا بإذنه فكيف لمخرج العمل ومنتجه أن يريد لعبلة كامل الفشل أو يريد بها مستوي أقل ! ثم انه يشهد لها باحترامها وإلتزامها علي مدار خمس سنوات ولا يوجد اي خلاف بينهما حتي انتهت مسرحية وجهة نظر وأراد لينين الرملي أن تكون عبلة كامل بطلة المسرحية القادمة وكان اسمها " الحادثة " ولكن اعترض محمد صبحي كمخرج علي هذا الاختيار لان تركيبة دور بطلة مسرحية الحادثة مختلف تمامًا علي شخصية وتركيبة وتمثيل عبلة كامل .. عبلة كامل فنانة عظيمة لكنها غير مناسبة لهذا الدور من وجهة نظره كمخرج".

ولما اصر لينين علي اختياره انسحب محمد صبحي و انتهت الفرقة وهما اصدقاء ليكمل لينين مسرحيته الحادثة .. الفنان محمد صبحي يحترم الفنانة عبلة كامل ويقدرها ويعتبرها من أهم الممثلات التي مثلت معه .. وهناك لقاءات تليفزيونية يتحدث كل منهما عن الآخر بكل احترام وحب وسنبحث عنها وسنقوم بتنزيلها"


نرجو عدم الانسياق وراء أخبار دون دليل واضح وعدم تشويه فنان بقيمة محمد صبحي خصوصا ان هذه الهجمة منتظرة بعد اعلانه اذاعة فارس بلا جواد علي الصفحة ومعروف من يملك الموقع ويعرف راي الفنان محمد صبحي انه ضد التطبيع مع العدو الصهيوني .. ففتحتم موضوع عبلة كامل الذي مر عليه ٢٦ عاما لتثيروا شهيتكم في اختلاق الاتهامات. 

ونحن نشكر وبشدة كل الذين دخلوا الصفحة المنتشر بها هذا الخبر الكاذب ودافعوا عن الفنان محمد صبحي واستنكروا ما كُتب .. تحياتنا .
شكرًا جزيلًا.
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