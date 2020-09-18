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مرأة

توابل رخيصة الثمن تعالج التهاب المفاصل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يمكن أن تخفف مسكنات الألم التي تصرف دون وصفة طبية من آلام الركبة ولكنها غالبًا ما ترتبط بالآثار الجانبية، ووجدت الدراسات الحديثة أن الكركم ، وهو نوع من التوابل يساعد في علاج آلام المفاصل.

ووفقا لموقع healthline فأن التهاب المفاصل هو اضطراب المفاصل الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة وغالبًا ما تكون الركبتان أول المفاصل التي تتأثر بهذه الحالة.

ووجدت إحدى الدراسات أنه في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا كان أكثر من 10 في المائة من الرجال و 13 في المائة من النساء يعانون من أعراض التهاب المفاصل

ويمكن أن يخفف الألم الذي يصفه الطبيب والأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية ولكنه كثيرًا ما يرتبط بآثار جانبية وتشمل هذه الآثار الجانبية تلف الكلى ومشاكل القلب.

وهناك ما يقرب من 20 في المائة من الأمريكيين يبلغون عن درجة معينة من آلام الركبة ، وفقًا للأرقام التي نشرتها في عام 2006 مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ويمكن أن يتراوح الألم من تصلب خفيف إلى مستويات تكاد تكون معيقة.

ووجدت الدراسات الحديثة أن الكركم ، من التوابل اللذيذة المشهورة في الهند قد يساعد في تخفيف آلام المفاصل وتحظى التوابل بشعبية في طب الأيورفيدا ، ولكنها تستخدم بشكل أساسي في الطعام في الولايات المتحدة وليس كدواء.


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