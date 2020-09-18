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محافظات

انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالسويس

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:31 م
انطلاق مبادرة 100
انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالسويس
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قسم المحافظات
انطلقت اليوم  مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ١٠٠ مليون صحه بالسويس.

وجاء ذلك في إطار  اهتمام القياده السياسيه بالصحه العامه للمصريين كحق من الحقوق الدستورية وتحت رعايه الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه والسكان ومحافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وأكد د. أحمد البرعى وكيل وزاره الصحه بالسويس على ان المبادره تبدأ من اليوم الجمعه الى ١٢/٣١ /٢٠٢٠.

 و تستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر ومتابعة وفحص وعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنه.

وتعمل الوحدات على فترتين الاولى من ٩ صباحا الى ٣ ظهرًا والثانيه من ٣ ظهرًا الى ٩ مساءًا فى المراكز الطبيه والوحدات الصحيه وبعض مراكز الشباب والميادين العامه .
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