انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالسويس

وجاء ذلك في إطار اهتمام القياده السياسيه بالصحه العامه للمصريين كحق من الحقوق

وجاء ذلك في إطار اهتمام القياده السياسيه بالصحه العامه للمصريين كحق من الحقوق الدستورية وتحت رعايه الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه والسكان ومحافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وأكد د. أحمد البرعى وكيل وزاره الصحه بالسويس على ان المبادره تبدأ من اليوم الجمعه الى ١٢/٣١ /٢٠٢٠.





و تستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر ومتابعة وفحص وعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنه.





وتعمل الوحدات على فترتين الاولى من ٩ صباحا الى ٣ ظهرًا والثانيه من ٣ ظهرًا الى ٩ مساءًا فى المراكز الطبيه والوحدات الصحيه وبعض مراكز الشباب والميادين العامه .