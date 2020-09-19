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حوادث

انتشال جثة شاب غارق في نيل القناطر الخيرية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الإنقاذ بالتنسيق مع شرطة المسطحات في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من انتشال جثة شاب 20 عاما عثر عليها طافية على مياه النيل أمام عزبة الخيمة دائرة مركز القناطر وتم نقلها إلى مستشفى القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى العميد ياسر منصور، مدير إدارة المسطحات بالقناطر الخيرية، إخطارا من العميد محمد غيث، مأمور مركز القناطر؛ يفيد بالعثور على جثة طافية على مياه النيل أمام عزبة الخيمة دائرة المركز.

وانتقل المقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث المركز وقوات الإنقاذ، وتم انتشال الجثة.

وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب عمره 20 عاما ويرتدى بوكسر فقط وطوله حوالى 170 سم وذى شعر أسود وطويل ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

كما تبين أنها لشخص يدعى أحمد س ا20 عاما وتعرف عليه والده وتم نقل الجثة إلى المستشفى وصرحت النيابة بالدفن.

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