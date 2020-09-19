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سيارات

رنج روفر تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة الشهر المقبل

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:30 م
رنج روفر
رنج روفر
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اماني نوار
تعمل علامة لاند روفر على تصنيع نسخة كهربائية بالكامل لها من طراز رنج روفر الجديد ، وذكرت مجلة اوتو كار أن جاكوار لاند روفر تعمل على تطوير وإنتاج نسخة كهربائية كاملة من رنج روفر قبل أن تركد ذلك مع إرجاء الإعلان عنها حتى موعد الكشف عن طراز xj

كما قررت جاكوار ان تعلن عن طراز رنج روفر الكهربائي  في التوقيت ذاته مع جاكوار  XJالكهربائية الجديدة كليًا وذلك بسبب بناءهما على نفس المنصة.

وعلى الجانب الاخر كشف ادريان مارديل المدير المالي لعلامة لاند روفر أن جاكوار  عدلت خطتها  لتأجيل الاعلان عن السيارتين إلى أكتوبر أو نوفمبر بد من الخطة الموضوعة للإعلان عنهما في سبتمبر


ويعتبر هذا التأجيل ليس الوحيد من شركة جاكوار التي أرادت أيضا الكشف عن طراز آخر دون الكشف عن سبب مقنع أو حقيقي .
كما تشير التقارير إلى أن العمل على الجيل الجديد منر نج روفر  ورنج روفر سبورت ،لا يتوقف خلال فترة الاغلاق وقت تفشي فيروس كورونا

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