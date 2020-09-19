بعد جني محصول المانجو.. توصيات مهمة للمزارعين

يعد المانجو من الزراعات الاستراتيجية، التي يستوجب زراعتها استحواذ اهتمام ورعاية المزارعين واتباع الارشادات التي تصدرها وزارة الزراعة باستمرار لضمان الجودة.





من جانبها كشفت ادارة المكافحة بزراعة الاسماعيلية لـ "صدي البلد"، عدد من التوصيات يجب علي المزارعين اتباعها بعد انتهاء جمع محصول المانجو.





وقال المهندس محمود عبد القادر مدير ادارة المكافحة بزراعة الاسماعيلية ، ان العفن الهبابى على أشجار المانجو ، والمتمثل في وجود طبقات من الفطر المترمم الاسودعلى السطح العلوى من أوراق المانجو، يرجع سببه الى وجود الحشرات القشرية، والبق الدقيقى والمن والتربس والجاسيدز، ذات الفم الثاقب الماص ، والتى تعيش أسفل الاوراق بعيدا عن الأعداء الحيوية فى جو ملئ بالرطوبة النسبية المرتفعة والظل والكثافة النباتية المرتفعة و تتغزى على العصارة النباتية وناتج الاخراج عبارة عن مادة عسلية مما يجعل الفطريات المترممة تنمو عليها مكونة طبقات سمراء سوداء مما يعيق البناء الضوئي وتبليط البراعم الزهرىة وعدم تكشفها ويتجه إلى النمو الخضرى واعطاء اوراق بدلا من أزهار ومن ثم لا توجدثمار وبالتالى فقدت الأشجار ثمارها ويعطى خسائر مرتفعة.





وأوضح أنه يجب اتباع البرنامج الاسترشادى للمكافحة وتقليل اعداد الحشرة القشرية ومكافحة العفن الهبابى، موضحا : " جب اتباع تقليل التزاحم بين أفرع الأشجار عن طريق إجراء عمليات التقليم السليم، والتطهير بعد التقليم بأوكسي كلورو النحاس، بمعدل 400 جرام لكل 100 لتر، ويتم تقليم الأشجار وإزالة الأفرع الجافة والنواشف وفتح قلب الشجرة لدخول الشمس مع مراعاة التخلص من مخلفات التقليم فورا خارج المزرعة.





وتابع: "بالاضافة الي تقليل ارتفاع الأشجار بحيث لا يزيد عن 5 متر لكي تسهل عملية المكافحة.،مع العلم أن ثلثى المحصول فى العب أو الحجر الاول والثلث الاخر من المحصول فى العب والحجر الثانى وباقى الابراج للتغطية والنمو .





ونوه الي ضرورة القضاء على الحشائش الموجودة في البستان نظرا لانه مأوى للآفات والأمراض والحشرات الماصة، و عدم تحميل محاصيل أخرى أسفل أشجار المانجو، و ضبط معدلات الري بما يتناسب مع حجم الأشجار، وعدم الإسراف في الري لأن الحشرات القشرية تزيد مع ارتفاع الرطوبة حول النبات.





واوضح أن على المزارع رش الحشرات القشرية الثاقبة الماصة التي تفرز الندوة العسلية ، عن طريق استخدام أحد المبيدات الفوسفورية العضوية ، مثل موسبيلان أو اميدازد أو كلور برايد أو بست أو ملاثيون مخلوط مع الزيت المعدني الصيفي الذى يعمل على إذابة الطبقة الشمعية من على الحشرات الثاقبة الماصة وتكون عرضة للأعداء الحيوية وايضا دخول محلول الرش على الآفات مما يعمل على مكافحتها.





وأضاف قائلا: "يدخل على البويضات ويبلزم البروتين ويصلب القشرة الخارجية للبيض مما يعوق عملية الفقس وذلك بمعدل 1.5 لتر لكل 100 لتر ماء على أن يتم وصول محلول الرش إلى أسفل الاوراق حيث تتواجد الحشرات الثاقبة الماصة، ويكرر الرش مرة أخرى بعد 15 يوم حسب شدة الإصابة.





وشدد مدير المكافحة، انه لإزالة آثار العفن الهبابي، يتم رش الأشجار بمحلول الصابون البوتاسي المتعادل (الديترجينت) بتركيز1% أي لتر لكل 100 لتر ماء، وزيادة ضغط موتور الرش لإزالة اللون الأسود من على الاوراق كي تتمكن الأوراق من القيام بوظيفتها، مع مراعاة وجود قلاب داخل موتور الرش.





وأوصي عبد القادر، بالرش فى حالة ارتفاع درجات الحرارة عن 30 درجة مؤية وعدم خلط الزيت مع الكبريت.





اقرا ايضا: