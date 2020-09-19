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مرأة

هل الوقوف يحرق سعرات حرارية ؟

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الوقوف يتطلب عمل العضلات التي مهمتها المحافظة على وضع القوام أثناء الوقوف وبالتالي يتم صرف طاقة خلال الوقوف أكثر قليلا من الطاقة المصروفة اثناء الجلوس.


‏ وقالت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، أن الفرق أعلى لدى الرجل (0.19) من المرأة (0.10) نظرًا للاختلاف في متوسط وزن الجسم بينهما)، أي أن استبدال 4 ساعات من الجلوس بالوقوف لشخص متوسط الجسم يقود إلى زيادة في حرق السعرات = 27 سعر حراري.


وتابعت سهام سوقية، أنه ينبغي عدم الوقوف كثيرًا بدون حركة لأنه عند الوقوف تتجه كمية كبيرة من الدم للأسفل،
وأثناء الوقوف يكون ضغط الدم عند كاحل القدم يساوي 90 مم/زئبقي.


وأضافت أنه أثناء المشي ينخفض ضغط الدم عند كاحل القدم إلى 25 مم/زئبقي، بفعل حركة عضلات الساقين التي تدفع الدم عبر الأوردة للأعلى لهذا فالوقوف المتواصل يؤدي على المدى الطويل إلى حدوث دوالي الساقين للأشخاص اللذين لديهم وتساهم في حدوث ألم أسفل الظهر 
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