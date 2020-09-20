أسوأ مرشح في تاريخ أمريكا.. ترامب يهدد ترشح بايدن لانتخابات نوفمبر

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا إلى أن منافسه المرشح الديمقراطي للرئاسة والذي وصفه بـ "النائم" جو بايدن غير لائق عقليًا لقيادة الولايات المتحدة، في حين وصفه التقييم الطبي لنائب الرئيس السابق بأنه فرد "صحي" و "نشط".





وفي حديثه في تجمع انتخابي في فايتفيل بولاية نورث كارولينا، أخبر الرئيس دونالد ترامب الناخبين أنه قد يوقع أمرًا تنفيذيًا لمنع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن من الترشح كخصم في انتخابات 3 نوفمبر المقبلة.





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وقال ترامب "يمكننا المزاح، يمكننا ممارسة الألعاب، ويمكننا الاستمتاع، ولا يمكنك جعل هذا الرجل رئيسا لك" ، في إشارة واضحة إلى بايدن، مضيفا بقوله "ربما سأوقع أمرًا تنفيذيًا لا يمكن أن يكون رئيسًا لك".





وخلال الحشد الجماهيري، وصف ترامب أيضًا نائب الرئيس الأمريكي السابق بأنه "أغبى المرشحين" و "أسوأ مرشح في تاريخ السياسة الرئاسية".