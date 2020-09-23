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سيارات

أسعار هوندا 2020 في مصر.. صور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد كوفيد -19 لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.

وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.

وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار سيارات هوندا لسنة 2019 .

 

هوندا سيتى

- اوتوماتيك / هاى لاين 2019   1500 CC    369,000 جنيه

 

 هوندا سيفك

- اوتوماتيك / LXI 2020   1600 CC  439,000 جنيه

- اوتوماتيك / VTI / هاى لاين 2020   1600 CC  445,000 جنيه

 

هوندا HRV

- اوتوماتيك 2019  1500 CC  505,000 جنيه

 

هوندا أكورد

- اوتوماتيك / EXL 2020   1500 CC   669,000 جنيه

 

هوندا CRV

- اوتوماتيك / جميع الكماليات / EX 2019 1500 CC 759,000 جنيه

أسعار هوندا 2020 في مصر.. صور
أسعار هوندا 2020 في مصر.. صور
أسعار هوندا 2020 في مصر.. صور
أسعار هوندا 2020 في مصر.. صور
أسعار هوندا 2020 في مصر.. صور
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