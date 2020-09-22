ملخص مباراة الزمالك وطنطا وثلاثية الأبيض في مرمى أبناء السيد البدوي.. فيديو

انتهت احداث مباراة الزمالك وطنطا بفوز الابيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.





تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف التقدم في شباك طنطا.





سجل محمود علاء لاعب الزمالك هدف التقدم عن طريق رأسية مميزة بعد تمريرة اسلامة جابر من ركنية نموزجية في الدقيقة 44 من عمر المباراة.





وسيطر الزمالك على مجريات المباراة بشكل كبير، واصبحت المباراة من طرف واحد حتى الدقيقة 57.





احتسب احمد العدوي حكم مباراة الزمالك وطنطا ركلة جزاء لصالح الأبيض في الدقيقة 70.





وسجل محمود علاء الهدف الثاني بتكنيك فرجاني ساسي لاعب الزمالك وأسكنها الشباك وتقدم للزمالك بالهدف الثاني.





وللمرة الثالثة في المباراة يحتسب حكم المباراة احمد العدوي ركلة جزاء للزمالك ولكن اعترض لاعبي طنطا ولجأ العدوي للفار.





ونصر ال VAR، لاعبي طنطا وألغى ركلة الجزاء واحتسبها الحكم ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء ابناء السيد البدوي.





وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا من تقليص الفارق وتسجيل هدف في مرمى الزمالك.





سجل محمود مسعود لاعب طنطا هدف ابناء السيد البدوي الأول عن طريق رأسية مميزة لم يتمكن جنش من التصدي لها لتصبح النتيجة 2-1.





وسجل امام عاشور الهدف الثالث بعد تمريرة من بن شرقي في مفاجأة بلعب ركلة حرة مباشرة أثناء توقف جميع لاعبي الفريقين.



