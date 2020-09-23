مع أول هاتف 5G.. نوكيا تطلق هاتفي Nokia 3.4 وNokia 2.4

أطلقت شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة نوكيا Nokia، بشكل رسمى أول هاتف ذكي من إنتاجها يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وإلى جانب ذلك، أعلنت الشركة الفلندنية عن هاتفين جديدين من الفئة المنخفضة.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هاتف Nokia 8.3 5G ، أول هاتف ذكي من نوكيا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والذي تم الإعلان عنه خلال الشهور الماضية، ولكن تم تأجيل إطلاقه في الأسواق.









مواصفات هاتف Nokia 8.3 5G





يأتي هاتف Nokia 8.3 5G، بشاشة بقياس 6.81 بوصة، وبدقة +FHD، تدعم تقنية HDR، بالإضافة إلى نوتش على هيثة ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 24 ميجابكسل مع شهادة ZEISS.





ويعمل هاتف Nokia 8.3 5G، بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 765G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.





ويقدم هاتف Nokia 8.3 5G، أربع كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

ويحتوي هاتف Nokia 8.3 5G، على بطارية بقوة 4.500 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، ويعمل هاتف نوكيا الجديد بنظام التشغيل Android One، ويمتاز الهاتف بقارئ بصمات ضمن زر الطاقة.





ويتوفر هاتف Nokia 8.3 5G، بدءا من اليوم بالولايات المتحدة بسعر 700 دولار (أي ما يعادل 11,046 جنيها مصريا) لخيار 8 + 128 جيجابايت.





مواصفات هاتف Nokia 3.4





يعمل هاتف Nokia 3.4، بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 460، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت، وهو يأتي مزودا بنظام التشغيل Android 10، وسيحصل على تحديث لنظام أندرويد 11 في المستقبل.





ويشمل هاتف Nokia 3.4، شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.39 بوصة، وبدقة 1560×720 بكسل، وهي تمتاز بمستوى سطوع قدره 400 شمعة، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.





ولعشاق التصوير، يأتي هاتف Nokia 3.4

بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 5 ميجابكسل، وثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصبع على ظهر الهاتف.





ويحتوي هاتف Nokia 3.4، بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير في الساعة، تشحن باستطاعة 10 واط. وسيتوفر الهاتف بسعر 160 يورو (أي ما يعادل 2,953 جنيها مصريا) لخيار 3 + 32 جيجابايت، بدءا من شهر أكتوبر المقبل.





مواصفات هاتف Nokia 2.4





يعد هاتف Nokia 2.4، أكبر من الهاتفين السابقين، حيث يقدم شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل، مع بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير في الساعة، يتم شحنه عبر منفذ microUSB، بقدرة 5 واط.





ويعمل هاتف Nokia 2.4، بمعالج من نوع MediaTek Helio P22، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ويمتلك هاتف Nokia 2.4، كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منهما بدقة 13 ميجابكسل، ودقة الأخرى 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصبع على ظهر الهاتف، وسيتوفر هاتف Nokia 2.4، بسعر 120 يورو (أي ما يعادل 2214 جنيها مصريا) لخيار 2 + 32 جيجابايت.