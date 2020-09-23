تراجع أسعار الذهب لأقل مستوى في ستة أسابيع.. تفاصيل

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لأقل مستوى في ستة أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا بينما تنامى قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.
وفقد الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1880.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس آب عند 1873.70 دولار.
وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر الذهب 1.5 بالمئة إلى 1879.10 دولار للأوقية.
وعن اسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020.