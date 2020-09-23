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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب لأقل مستوى في ستة أسابيع.. تفاصيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لأقل مستوى في ستة أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا بينما تنامى قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وفقد الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1880.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس آب عند 1873.70 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر الذهب 1.5 بالمئة إلى 1879.10 دولار للأوقية.

وعن اسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 23  سبتمبر 2020.
سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 833 جنيها للجرام.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالى: 

عيار 18 سجل 715 جنيها.

عيار 21 وصل إلى 833 جنيها.

عيار 24 سجل 951 جنيها.
 
الجنيه الذهب بلغ سعره 6695 جنيها.
 
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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