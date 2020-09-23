تطهير وتعقيم نحو 750 منشأة في شمال سيناء

ولفت الي انه تم تطهير وتعقيم نحو 750 منشأة صحية وتعليمية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا المستجد



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وشدد المحافظ ، علي ضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الواقية في وسائل المواصلات والأماكن العامة.وأشار المحافظ، إلي منع الدخول إلى كافة المنشآت والمصالح الحكومية سواء الموظفين والعاملين أو المواطنين المتعاملين إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية خلال ساعات العمل الرسمية ، مع مراعاة الحفاظ على تباعد المسافات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والشخصية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.واكد المحافظ ، علي استمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت والمباني الحكومية والمساجد والمدارس.