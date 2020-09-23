AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطهير وتعقيم نحو 750 منشأة في شمال سيناء

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح


أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظشمال سيناء , علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ، والالتزام بقرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية .

وشدد المحافظ ، علي ضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الواقية في وسائل المواصلات والأماكن العامة.


وأشار المحافظ، إلي منع الدخول إلى كافة المنشآت والمصالح الحكومية سواء الموظفين والعاملين أو المواطنين المتعاملين إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية خلال ساعات العمل الرسمية ، مع مراعاة الحفاظ على تباعد المسافات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والشخصية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

واكد المحافظ ، علي استمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت والمباني الحكومية والمساجد والمدارس.

ولفت الي انه تم تطهير وتعقيم نحو 750 منشأة صحية وتعليمية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا المستجد

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعافي 186 مصابا بكورونا في شمال سيناء

صحة سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

تعافي 214 حالة من فيروس كورونا بـ شمال سيناء

صحة شمال سيناء تسجل 364 حالة إصابة بكورونا

لمواجهة كورونا.. محافظ شمال سيناء يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال ثاني أيام العيد

صحة شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بـ كورونا وحالة إيجابية بالعريش

ترشيحاتنا

مناورة فايلر .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام إف سي مصر

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يعتذر لنادي طنطا.. رسالة تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

أسعار جيب 2020 في مصر

في ذكرى وفاة آمال زايد.. ابنتها أصبحت فنانة مشهورة

محافظ جنوب سيناء: نواجه مشكلة لأننا نحصل على المواد الغذائية من القاهرة

زراعة البرلمان: الفيضان الحالي يوفر لمصر احتياطي 4 سنوات من المياه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها بمعز مسعود.. 10 إطلالات لـ حلا شيحة أثارت الجدل

بطلة مسلسل نور .. سونجول أودين تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصور رومانسية

رحلة ترفيهية تتحول إلى مأتم.. مصرع طفل فجأة أمام عائلته وشقيقاه في حالة حرجة