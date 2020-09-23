وصول أول جهاز لـ فصل مشتقات الدم أوتوماتيكيًّا إلى المركز الإقليمي بالسويس

تسلم اليوم المركز الاقليمى لنقل الدم بالسويس جهاز الفصل الاوتوماتيكى لمشتقات الدم بمحافظه السويس ؛ تبرعًا من شركه سوميد لأنابيب البترول وبدء التشغيل التجريبى له وذلك دعمًا من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للقطاع الصحى وتوجيهه الموارد المتاحه لتحسين الخدمه الطبيه بالإقليم.





ويعد هذا الجهاز اضافه كبيره للقطاع الصحى خاصه بنك الدم؛ وذلك لتوفير البلازما والصفائح الدمويه للحالات الحرجه، كما يوفر على المرضى وذويهم مشقه السفر خارج المحافظه .



