ترامب يعلن عقوبات جديدة ضد كوبا.. وقيود على استيراد الكحول والتبغ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء توقيع عقوبات جديدة على كوبا.





وقال الرئيس الأمريكي في بيان إن "اليوم، كجزء من كفاحنا المستمر ضد القمع الشيوعي، أعلن أن وزارة الخزانة ستمنع المسافرين الأمريكيين من الإقامة في العقارات المملوكة للحكومة الكوبية".





واكد ترامب في بيانه أن هناك قيودًا إضافية على استيراد الكحول والتبغ الكوبي.





يأتي البيان بعد أن مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 سبتمبر القيود التجارية ضد كوبا لمدة عام واحد.





وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أغسطس، الماضي أن واشنطن حظرت الرحلات الجوية المستأجرة الخاصة إلى كوبا باستثناء بعض الحالات المحدودة، مثل الأغراض الطبية. ووفقًا لبومبيو، تم اتخاذ هذه الخطوة من أجل خفض الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة الكوبية من رسوم الهبوط والإقامة في الفنادق المملوكة للحكومة.





في عام 2014، أعربت الولايات المتحدة وكوبا عن عزمهما البدء في العمل على تحسين العلاقات الثنائية. ثم رفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما العديد من القيود التي كانت الولايات المتحدة قد فرضتها على كوبا ، بما في ذلك قيود السفر.